Конституционный суд Грузии начал рассмотрение импичмента президенту

КС Грузии начал рассмотрение импичмента президенту Зурабишвили

Конституционный суд (КС) Грузии начал рассмотрение вопроса импичмента президенту республики Саломе Зурабишвили. Об этом сообщили в пресс-службе КС, передает ТАСС.

В суде уточнили, что 14 сентября соответствующий запрос был зарегистрирован в соответствии с законодательством после прохождения процедуры регистрации конституционного представления. «Дело было передано для рассмотрения пленуму Конституционного суда, который его рассмотрит и в течение одного месяца представит заключение парламенту», — заявили в пресс-службе судебной инстанции.

Ранее глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщал о передаче документов по импичменту Зурабишвили в КС республики. При этом политик отметил, что суд должен вынести вердикт до 12 октября, после чего состоится парламентское обсуждение.