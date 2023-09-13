Импичмент президента Грузии рассмотрит Конституционный суд

КС Грузии рассмотрит документы по импичменту президента Зурабишвили

Документы по импичменту президента Грузии Саломе Зурабишвили были переданы для рассмотрения Конституционным судом (КС) республики. Об этом сообщил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает The Georgian Times.

«Конституция предусматривает, что в течение месяца после подачи все должно быть рассмотрено Конституционным судом», — сообщил он.

Кобахидзе объяснил, что КС должен вынести вердикт до 12 октября. «Подождите до 12 октября. После этого состоится парламентское обсуждение», — сказал политик.

Ранее Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку на фоне импичмента, процедуру которого запустила правящая партия «Грузинская мечта». «Я никуда не ухожу. Я думаю, все должны забыть мечту о моей отставке. Я там, где должна быть», — сказала она.

«Грузинская мечта» начала процедуру импичмента из-за серии поездок президента в Европу, которые не были согласованы с правительством. В партии действия Зурабишвили посчитали грубым нарушения конституции.