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09:02, 19 сентября 2023Путешествия

Беременную туристку и ее мужа ударило током в джакузи отеля в Таиланде

Thaiger: беременную тайку и ее мужа ударило током в джакузи отеля в Чонбури

Фото: Platoo Studio / Shutterstock / Fotodom

Беременную туристку, ее мужа и трехлетнего сына ударило током в джакузи отеля в провинции Таиланда Чонбури. Подробностями истории поделился портал Thaiger.

По данным источника, 30-летняя тайка по имени Монтакан Хансантьер и ее семья провели в роскошном отеле три дня: с 20 по 23 августа. Проживание стоило 3,4 тысячи батов за ночь (около 9 тысяч рублей). Хансантьер призналась, что шокирующий инцидент случился в последний день их пребывания.

Уточняется, что после 20 минут, проведенных в джакузи, тайка, ее муж-американец и их сын почувствовали онемение всего тела. Туристы смогли выбраться из бассейна и обратились за помощью к персоналу отеля. Пострадавших отвезли в больницу, где врач сообщил им, что они подверглись пятисекундному удару током.

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По словам беременной женщины, отель предложил им компенсацию в размере 100 тысяч батов (около 270 тысяч рублей). Тайка посчитала такую сумму несправедливой, поскольку она и ее близкие чудом остались живы, и теперь они боятся даже подходить к бассейнам.

Хансантьер наняла известного местного юриста, который будет сопровождать семью в полицейский участок Чонбури. Там они подадут жалобу на отель и обвинят его руководство в нанесении телесных повреждений по неосторожности.

Ранее вооруженный житель Таиланда запер россиянку в номере отеля и попался полиции. По предварительным данным, он мог находиться под воздействием алкоголя или наркотиков. В номере также был найден пистолет.

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    Марина Черняк
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