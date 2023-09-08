Неадекватный иностранец запер россиянку в номере отеля и попался полиции

Phuket News: иностранец с пистолетом запер россиянку в номере отеля в Таиланде

Вооруженный житель Таиланда запер россиянку в номере отеля и попался полиции. Подробностями истории поделилось местное издание The Phuket News.

По данным источника, инцидент произошел 8 сентября в курортном городе Патонг. Стражам правопорядка поступило сообщение о физическом насилии в одном из отелей курорта.

Уточняется, что приехавшие по вызову сотрудники полиции обнаружили в запертой комнате россиянку, имя которой не названо, и иностранца в неадекватном состоянии. По предварительным данным, он мог находиться под воздействием алкоголя или наркотиков. В номере также был найден пистолет.

После инцидента полиция Патонга обратилась к сотрудникам других отелей с просьбой сообщать обо всех экстренных ситуациях на их территориях.

Ранее российский турист на тайском острове Пхукет пошел купаться и пропал без вести. Инцидент произошел на пляже Най Янг. Сообщение о пропаже туриста поступило 1 сентября в 19:30 (15:30 мск) по местному времени, но после часа поисков спасательная операция была приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий.