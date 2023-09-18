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13:03, 18 сентября 2023Моя страна

Фестиваль городских индустрий в Казани посетили 32 тысячи гостей

Фестиваль «Фабрика. Профсоюзная» в Казани собрал свыше 32 тысяч гостей

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Фестиваль городских индустрий «Фабрика. Профсоюзная» в Казани собрал свыше 32 тысяч гостей. Об этом сообщила председатель комитета по делам детей и молодежи города Алия Загидуллина, пишет «Татар Информ».

По ее словам, мероприятие объединило для посетителей городские истории, малый и средний бизнес, кафе и рестораны, а также музыкальные, танцевальные и спортивные городские сообщества.

Отмечается, что акция состоялась в субботу, 16 сентября. Она прошла на 19 творческих площадках на улице Профсоюзная, которая временно стала пешеходной.

Ранее сообщалось, что в Казани на ипподроме пройдет осенний фестиваль Open Space Market. Гости мероприятия смогут приобрести дизайнерские аксессуары, одежду, предметы интерьера и косметику.

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    Варвара Кошечкина
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