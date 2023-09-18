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08:26, 18 сентября 2023Интернет и СМИ

Kaspersky выразил надежду на возвращение западных клиентов

Kaspersky выразил надежду на восстановление спроса на продукты в США и Европе

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Лаборатория Касперского» восстановления спроса на свои продукты в США и Европе после его падения. Об этом рассказал директор по развитию бизнеса компании Андрей Ефремов в беседе с РИА Новости.

По словам Ефремова, в США и Европе продажи упали на 32 процента. Однако на других рынках выручка уже растет от 15 до 80 процентов. Он отметил, что США и Европа до военной операции на Украине были для компании основными рынками.

Ранее Евгений Касперский отверг появление настоящего киберинтеллекта в этом веке. Он заявил, что скептически относится к термину «искусственный интеллект», так как под ним понимают «очень умные интеллектуальные киберсистемы».

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    Юлия Мискевич
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