Касперский отверг появление настоящего киберинтеллекта в этом веке

Касперский: настоящий киберинтеллект вряд ли появится в этом столетии

Настоящий киберинтеллект вряд ли появится в этом столетии. Такое мнение выразил глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский. Его слова приводит РИА Новости.

Касперский заявил, что скептически относится к термину «искусственный интеллект», так как под ним понимают «очень умные интеллектуальные киберсистемы». На самом деле, как считает собеседник агентства, до настоящего интеллекта «этим киберсистемам еще прыгать, прыгать и прыгать». «Я не думаю, что даже этот настоящий киберинтеллект появится в этом столетии», — заявил он.

Также Евгений Касперский назвал самые распространенные языки среди хакеров. На первом месте оказался китайский, а на втором — русский.

Ранее член Совета Федерации России Алексей Пушков назвал «цифровым хоррором» нейросеть «Жириновский», которая генерирует ответы на различные вопросы от лица первого лидера партии Владимира Жириновского.