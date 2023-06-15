В Совфеде назвали «цифровым хоррором» нейросеть с голосом Жириновского

Сенатор Алексей Пушков назвал «цифровым хоррором» нейросеть с голосом Жириновского

Член Совета Федерации России Алексей Пушков назвал «цифровым хоррором» нейросеть «Жириновский», которая генерирует ответы на различные вопросы от лица первого лидера партии Владимира Жириновского. Об этом он написал в своем Telegram.

«Цифровой хоррор. Одному ли мне кажется, что это изображение с голосом Жириновского — из фильмов ужасов?» — задался вопросом сенатор.

Ранее Алексей Пушков оценил перспективы искусственного интеллекта (ИИ) в политике.

ЛДПР провела презентацию нейросети «Жириновский» на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Утверждалось, что она была обучена на научных публикациях, интервью и телевизионных выступлениях политика.