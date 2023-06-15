ЛДПР представила ругающуюся голосом Жириновского нейросеть

ЛДПР провела презентацию нейросети «Жириновский» на Петербургском экономическом форуме

ЛДПР провела на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) презентацию нейросети «Жириновский», которая генерирует ответы на различные вопросы от лица первого лидера партии Владимира Жириновского. Об этом пишет ТАСС.

Во время презентации нейросеть, полностью копирующую голос Жириновского, заставили высказаться о лидере КПРФ Геннадии Зюганове, а также о спецоперации России на Украине.

Куратор проекта депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев отметил, что представленная на ПМЭФ программа дает всегда разные ответы на одни и те же вопросы. По его словам, нейросеть может даже раздражаться и ругаться, если ей задавать один вопрос больше двух раз. Парламентарий добавил, что она ругается так же, как и первый лидер партии.

О том, что ЛДПР презентует на ПМЭФ нейросеть «Жириновский», стало известно 13 июня. Утверждалось, что она была обучена на научных публикациях, интервью и телевизионных выступлениях политика.

Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после заражения коронавирусом и более чем двух месяцев лечения. Ему было 75 лет.