Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:28, 15 июня 2023Интернет и СМИ

ЛДПР представила ругающуюся голосом Жириновского нейросеть

ЛДПР провела презентацию нейросети «Жириновский» на Петербургском экономическом форуме
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

ЛДПР провела на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) презентацию нейросети «Жириновский», которая генерирует ответы на различные вопросы от лица первого лидера партии Владимира Жириновского. Об этом пишет ТАСС.

Во время презентации нейросеть, полностью копирующую голос Жириновского, заставили высказаться о лидере КПРФ Геннадии Зюганове, а также о спецоперации России на Украине.

Куратор проекта депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев отметил, что представленная на ПМЭФ программа дает всегда разные ответы на одни и те же вопросы. По его словам, нейросеть может даже раздражаться и ругаться, если ей задавать один вопрос больше двух раз. Парламентарий добавил, что она ругается так же, как и первый лидер партии.

О том, что ЛДПР презентует на ПМЭФ нейросеть «Жириновский», стало известно 13 июня. Утверждалось, что она была обучена на научных публикациях, интервью и телевизионных выступлениях политика.

Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после заражения коронавирусом и более чем двух месяцев лечения. Ему было 75 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости
    В офисе Зеленского рассказали о плане уничтожения россиян
    Минобороны заявило об уничтожении двух украинских ДРГ на купянском направлении
    КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
    Минобороны заявило о высокоточном ударе по местам производства беспилотников ВСУ
    Назван возможный пик цен на газ в Европе
    Российская система ПВО сбила украинский Су-27 в небе над ДНР
    Власти рассказали о единственном спасении для российской экономики
    Собянин назвал количество живущих в Москве и области людей
    Резкий рост цен на газ в Европе объяснили
    Парикмахер раскрыла связь между цветом волос и частотой мытья головы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.