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22:44, 15 июня 2023Россия

В Совфеде оценили перспективы ИИ в политике

Сенатор Алексей Пушков оценил перспективы ИИ в политике
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Член Совета Федерации России Алексей Пушков оценил перспективы искусственного интеллекта (ИИ) в политике. Об этом он написал в Telegram.

Как отметил сенатор, тема ИИ оказалась в центре внимания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Обсуждалась как опасность его использования для продвижения «цифровой диктатуры», так и предложение заменить им часть чиновников, рассказал он.

«Мысль здравая. Но это, конечно, создаст большую безработицу, поскольку многие пострадавшие от замены делать больше ничего не имеют, кроме как бумаги перекладывать и брать откаты», — отметил политик. По мнению Пушкова, бюрократические структуры «будут всячески сопротивляться такой замене, доказывая, что бездушный, ленивый и коррумпированный чиновник просто незаменим».

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    Марина Совина
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