Минфин допустил формирование бюджета с помощью искусственного интеллекта

Глава департамента Минфина РФ Чебесков допустил использование ИИ для формирования бюджета

В будущем при формировании бюджета можно будет использовать технологию искусственного интеллекта (ИИ). Об этом на конференции «Финтех в новой системе координат. Векторы развития» заявил директор департамента финансовой политики Министерства финансов России Иван Чебесков, передает РИА Новости.

По его словам, искусственный интеллект уже применяют в банках, а прорывы прошлого года позволяют допустить и решение с его помощью более серьезных задач. Тем более что коммерциализация технологии продвигается очень быстро.

Чебесков представил, что через какое-то время технология способна будет давать базовые прогнозы для бюджета и формировать его базовый вариант. Позднее работу алгоритмов придется править, потому что полностью бюджет на автоматизацию отдать нельзя, но инструменты все равно пригодятся сотрудникам Минфина, уверен Чебесков.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время внедрение ИИ в российской экономике находится на уровне около 20 процентов, но к 2024 году показатель планируется повысить до 50 процентов. В то же время глава правительства признал, что оценить этот параметр непросто.

Между тем специалисты американского банка Goldman Sachs ожидают, что новые сервисы и приложения в сфере искусственного интеллекта, например, чат-бот ChatGPT, могут оставить без работы около 300 миллионов человек по всему миру.