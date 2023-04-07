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04:10, 7 апреля 2023Экономика

Мишустин раскрыл планы по внедрению искусственного интеллекта в экономику России

Мишустин заявил, что к 2024 году планируется внедрить ИИ в экономику России до 50%
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскрыл планы по внедрению искусственного интеллекта в экономику России. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил Мишустин, в настоящее время внедрение ИИ в российской экономике находится на уровне около 20 процентов. К 2024 году этот показатель планируется повысить до 50 процентов. В то же время премьер подчеркнул, что эта величина измеряется непросто.

Ранее Михаил Мишустин назвал невозможным прогресс без искусственного интеллекта. Тем не менее, он призвал прислушиваться к рациональным опасениям касательно подобных технологий.

В конце марта более тысячи экспертов в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта подписали открытое письмо с призывом приостановить обучение нейросетей из-за рисков. Они утверждают, что технологии с искусственным интеллектом, сопоставимым человеческому, могут представлять значительный риск для общества и человечества.

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Марина Совина
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