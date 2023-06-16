Названы самые распространенные языки у хакеров

Касперский: большинство хакеров в мире говорят на китайском и русском языках

Большинство хакеров в мире говорят на китайском языке, на втором месте находится русский язык. Об этом сообщил РИА Новости глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

По его словам, третье место делят испанский и португальский, при этом Касперский подчеркнул, что речь идет о злоумышленниках из Латинской Америки, а не Испании. В список самых распространенных языков также попали турецкий и ломаный английский язык, однако в случае с последним языковую принадлежность хакеров определить труднее, отметил Касперский.

Ранее директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй рассказал, что у Китая имеется в 50 раз больше хакеров, работающих на власти страны. По его словам, масштабы исходящей от КНР киберугрозы превышают масштабы остальных крупных стран вместе взятых. Глава ФБР добавил, что китайским хакерам удалось похитить наибольшие объемы данных, чем это смогло сделать то или иное государство.