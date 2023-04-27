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21:52, 27 апреля 2023Интернет и СМИ

ФБР заявило о превышающем в 50 раз числе хакеров у Китая

Директор ФБР Рэй заявил, что у Китая в 50 раз больше хакеров, чем у США

Фото: Pixabay

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй рассказал, что у Китая имеется в 50 раз больше хакеров, работающих на власти страны, сообщает ТАСС.

«Если каждый из "киберагентов" и "разведаналитиков" ФБР будет заниматься исключительно китайской киберугрозой, и только Китаем, китайских хакеров все равно будет больше, чем "киберперсонала" ФБР из расчета по меньшей мере 50 к 1», — заявил он.

Глава ФБР подчеркнул, что масштабы исходящей от КНР киберугрозы превышают масштабы остальных крупных стран вместе взятых. По словам Рэя, китайским хакерам удалось похитить наибольшие объемы данных, чем это смогло сделать то или иное государство.

Он добавил, что помимо Китая наибольшая угроза в киберпространстве исходит от России, Ирана и Северной Кореи.

Ранее стало известно, что группа хакеров создала вредоносную программу-вымогатель для компьютеров под управлением macOS. Опасное ПО нашли специалисты по безопасности из компании MalwareHunterTeam. По словам экспертов, образцы программы обнаружили в репозитории VirusTotal еще в декабре 2022 года — программа представляет собой вирус-шифровальщик, адаптированный под новые компьютеры на базе процессоров M и старые модели с Apple PowerPC.

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Марина Совина
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