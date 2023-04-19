На компьютерах Apple нашли опасный вирус

Wired: хакеры из LockBit разработали программу-вымогатель для macOS

Группа хакеров создала вредоносную программу-вымогатель для компьютеров под управлением macOS. Об этом сообщает издание Wired.

Опасное ПО нашли специалисты по безопасности из компании MalwareHunterTeam. По словам экспертов, образцы программы обнаружили в репозитории VirusTotal еще в декабре 2022 года — программа представляет собой вирус-шифровальщик, адаптированный под новые компьютеры на базе процессоров M и старые модели с Apple PowerPC.

По версии специалистов, за разработкой вируса стоят участники LockBit — группы, предположительно набранной из российских хакеров. Руководитель занимающейся вопросами сетевой безопасности компании Objective-See Foundation Патрик Уордл заметил, что образец ПО пока что представляет собой довольно безобидный вирус, но с перспективами улучшения.

«В некотором смысле Apple опережает угрозу, поскольку последние версии macOS поставляются со множеством встроенных механизмов безопасности, направленных на прямое предотвращение или, по крайней мере, снижение воздействия программ-вымогателей», — заметил Уордл. По его словам, вирус может стать опаснее, если его разработка будет надлежащим образом профинансирована.

Журналисты Wired заметили, что для компьютеров Mac довольно редко создают жизнеспособные вирусные программы. Чаще всего злоумышленники атакуют пользователей Windows и Linux.

В январе газета Telegraph назвала виновных в кибератаке на Королевскую почту Великобритании, указав, что ее совершила хакерская группа LockBit.