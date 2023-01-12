Российских хакеров обвинили в кибератаке на британскую почту

Telegraph: связанные с Россией хакеры LockBit совершили кибератаку на британскую почту

Газета Telegraph назвала виновных в кибератаке на Королевскую почту Великобритании, указав на то, что это сделала хакерская группа LockBit.

Издание уточняет, что данная группа хакеров якобы связанна с Россией. Отмечается, что в результате кибератаки почтовая служба временно утратила возможность отправлять письма и посылки за границу.

Ранее стало известно, что российская хакерская группировка NoName057 обрушила сайт Минфина Дании. Также сообщалось, что хакеры провели кибератаки на ряд крупных датских банков: была нарушена работа интернет-ресурсов Bankinvest, Arbejdernes Landsban, Sydban, Sparekassen Sjælland и ряда других финансовых организаций королевства.