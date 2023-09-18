Лавров встретился со своим китайским коллегой

Захарова: в Москве началась встреча Лаврова и главы МИД КНР Ван И

В Москве началась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и его китайского коллеги Ван И. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Сергей Лавров и Ван И в Москве», — написала она, прикрепив к посту фотографии обоих дипломатов в Доме приемов МИД России.

7 августа Лавров провел телефонный разговор с Ван И. Дипломаты обсудили ряд горячих региональных тем, включая украинский кризис, а также готовность Москвы и Пекина «к дальнейшему поддержанию тесной внешнеполитической координации».