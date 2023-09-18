Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:24, 18 сентября 2023Мир

Лавров встретился со своим китайским коллегой

Захарова: в Москве началась встреча Лаврова и главы МИД КНР Ван И

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

В Москве началась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и его китайского коллеги Ван И. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Сергей Лавров и Ван И в Москве», — написала она, прикрепив к посту фотографии обоих дипломатов в Доме приемов МИД России.

7 августа Лавров провел телефонный разговор с Ван И. Дипломаты обсудили ряд горячих региональных тем, включая украинский кризис, а также готовность Москвы и Пекина «к дальнейшему поддержанию тесной внешнеполитической координации».

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная роль матери угнавшего Ми-8 на Украину летчика в его побеге

    Украина подала иски в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии

    Косметолог предупредила о необратимом вреде уколов красоты с маркетплейсов

    Губерниев поспорил со спортсменами-чемпионами о допуске россиян на Олимпиаду

    Лавров встретился со своим китайским коллегой

    Росгвардия представила современные образцы вооружения и техники

    Определены эволюционные механизмы развития ожирения

    В Польше проведут расследование коррупции при выдаче виз

    Последствия спецоперации спецназа МВД в центре Москвы попали на видео

    Россиянам рассказали о ценах на бензин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости