В Татарстане восстановили тысячи гектаров леса

В Татарстане за 2023 год восстановили 3,7 тысячи гектаров гектаров леса

В течение 2023 года в Татарстане восстановили леса на площади 3,7 тысячи гектаров. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу Минлесхоза региона.

Известно, что работы выполнялись в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в республике». Так, посадка лесных культур осуществлена на 1,5 тысячи гектаров, лесоразведение — на 106 гектарах, комбинированное лесовосстановление — на четырех гектарах, а естественное лесовосстановление — на 2,1 тысячи гектаров.

Отмечается, что основная цель проекта — обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 процентов к 2024 году. При этом в нынешнем году отношение площади лесовосстановления к участку вырубленных деревьев составило 161 процент.

Ранее в сентябре стало известно, что в 2023 году Татарстан получил десятки миллионов рублей на реализацию проекта «Сохранение лесов». В общей сложности республике выделили из федерального бюджета 96,2 миллиона рублей.