Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
11:57, 18 сентября 2023Моя страна

В Татарстане восстановили тысячи гектаров леса

В Татарстане за 2023 год восстановили 3,7 тысячи гектаров гектаров леса

Фото: Irina Iriser / Unsplash

В течение 2023 года в Татарстане восстановили леса на площади 3,7 тысячи гектаров. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу Минлесхоза региона.

Известно, что работы выполнялись в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в республике». Так, посадка лесных культур осуществлена на 1,5 тысячи гектаров, лесоразведение — на 106 гектарах, комбинированное лесовосстановление — на четырех гектарах, а естественное лесовосстановление — на 2,1 тысячи гектаров.

Отмечается, что основная цель проекта — обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 процентов к 2024 году. При этом в нынешнем году отношение площади лесовосстановления к участку вырубленных деревьев составило 161 процент.

Ранее в сентябре стало известно, что в 2023 году Татарстан получил десятки миллионов рублей на реализацию проекта «Сохранение лесов». В общей сложности республике выделили из федерального бюджета 96,2 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о здоровье Кадырова

    Военный назвал последствие остановки поставок западного оружия ВСУ

    Российских сотовых операторов обязали отменить плату за раздачу интернета

    Меган Маркл вышла в свет в наряде Zara

    Для россиян запустили уникальный проект с полезными советами

    В офисе Зеленского назвали успешным наступление ВСУ

    Власти региона России сообщили о тысячах поврежденных ВСУ домов

    МВД и СК проверят своих сотрудниц после пьяного скандала в ресторане

    Россиянин три года насиловал дочь и был приговорен к 25 годам колонии

    Бербок признала непонимание немцами необходимости поддержки Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости