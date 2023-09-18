Российских школьников увели с урока в тундру

Школьников из Тазовского района ЯНАО увели с урока в тундру

Школьников из Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) увели с урока в тундру. Об этом сообщает портал Yamal1.

Как уточняет издание, поход в тундру был согласован с администрацией школы и проводился в рамках этнографического урока коренного ненца, этноблогера Афанасия Тэсида.

Тэсид рассказал школьникам о растениях тундры и научил детей метать аркан, лассо для отлова оленей. «Для детишек время в тундре за радость, они всегда найдут, чем себя развлечь», — приводит портал слова блогера.

Это не последний урок, который он проведет в Тазовском районе Тэсид, — в следующий раз он научит детей самостоятельно плести аркан и сети.

Ранее сообщалось, что поcетившая тундру российская ведущая почувствовала себя «первобытным человеком».

