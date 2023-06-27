Поcетившая тундру российская ведущая почувствовала себя «первобытным человеком»

Утяшева рассказала, что в путешествии по Мурманской области практически не было связи

Российская телеведущая Ляйсан Утяшева призналась, что, оставшись без связи во время путешествия по Мурманской области, она почувствовала себя «первобытным человеком» Впечатлениями от посещения Кольского полуострова она поделилась в Telegram-канале.

«Как я говорила, на полуостровах [Рыбачьем и Среднем] и в тундре практически не было связи. Но в этом была своя прелесть. Сначала без телефона чувствуешь себя первобытным человеком. А потом даже подходить к нему не хочется», — призналась телеведущая, вернувшись из тундры.

Утяшева также порекомендовала подписчикам иногда устраивать «детокс без связи» на три-четыре дня. Она добавила, что отсутствие связи и интернета на минувших выходных помогло ей и ее семье сохранить «большую часть нервных клеток».

«Воздух невероятный. Состояние какого-то полета», — описала ведущая впечатления от Кольского полуострова.

Ранее Утяшева рассказала о сложностях съемок проекта «Выжить в Дубае» на канале ТНТ. По ее словам, на съемочной площадке всегда дежурила скорая помощь. Кроме того, из-за жары ведущей приходилось постоянно заново наносить макияж.