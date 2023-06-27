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20:17, 27 июня 2023Интернет и СМИ

Поcетившая тундру российская ведущая почувствовала себя «первобытным человеком»

Утяшева рассказала, что в путешествии по Мурманской области практически не было связи

Кадр: Telegram-канал «Ляйсан Утяшева»

Российская телеведущая Ляйсан Утяшева призналась, что, оставшись без связи во время путешествия по Мурманской области, она почувствовала себя «первобытным человеком» Впечатлениями от посещения Кольского полуострова она поделилась в Telegram-канале.

«Как я говорила, на полуостровах [Рыбачьем и Среднем] и в тундре практически не было связи. Но в этом была своя прелесть. Сначала без телефона чувствуешь себя первобытным человеком. А потом даже подходить к нему не хочется», — призналась телеведущая, вернувшись из тундры.

Утяшева также порекомендовала подписчикам иногда устраивать «детокс без связи» на три-четыре дня. Она добавила, что отсутствие связи и интернета на минувших выходных помогло ей и ее семье сохранить «большую часть нервных клеток».

«Воздух невероятный. Состояние какого-то полета», — описала ведущая впечатления от Кольского полуострова.

Ранее Утяшева рассказала о сложностях съемок проекта «Выжить в Дубае» на канале ТНТ. По ее словам, на съемочной площадке всегда дежурила скорая помощь. Кроме того, из-за жары ведущей приходилось постоянно заново наносить макияж.

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    Мария Большакова
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