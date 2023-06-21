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14:01, 21 июня 2023Интернет и СМИ

Популярная телеведущая рассказала о сложности съемок в Дубае

Ведущая «Выжить в Дубае» Утяшева рассказала, что на съемках всегда дежурила скорая помощь

Фото: @liasanutiasheva

Популярная российская телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о сложности съемок проекта «Выжить в Дубае» на канале ТНТ. В интервью изданию «Московский комсомолец» она заявила, что на съемочной площадке всегда дежурила скорая помощь.

«В прямом и переносном смысле я текла на работе. Скорая дежурила всегда», — высказалась Утяшева о съемках в ОАЭ. Ведущая также рассказала, что ей постоянно приходилось заново наносить макияж. «Девушки меня поймут. Знаете, как обидно было: накрасилась, вся такая красивая, и тут порыв ветра, слезы, тушь — и надо переделывать», — пожаловалась она.

Кроме того, Утяшева отметила, что ее с супругом, резидентом Comedy Club и соведущим шоу «Выжить в Дубае» Павлом Волей постоянно хотят уличить в конфликтах. «Нас все пытаются поссорить. Ребята, угомонитесь, это невозможно», — ответила она на вопрос о том, как им работалось над одним проектом.

Премьера телешоу «Выжить в Дубае», ведущими которого стали Павел Воля и Ляйсан Утяшева, состоится 25 июня. В проекте будут соревноваться две команды — звездная и народная. Они пройдут ряд испытаний на выживание. Победители получат возможность проживать в роскошных апартаментах, а проигравшим придется провести ночь в пустыне без воды. Финалистов передачи ждет денежный приз в размере 10 миллионов рублей.

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    Олег Давыдов
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