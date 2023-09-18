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08:31, 18 сентября 2023Забота о себе

Сексолог высказалась об оптимальной продолжительности полового акта

Сексолог Френч: вместо продолжительности секса лучше оценивать его качество

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Не существует оптимальной продолжительности полового акта, поэтому вместо нее лучше оценивать его качество, уверена сексолог Лорен Френч. Такую мысль она высказала в беседе с изданием Fashion Journal.

Френч призвала не зацикливаться на идее, что долгий секс априори является хорошим, поскольку между этими показателями нет никакой связи. Она заявила, что нередки случаи, когда быстрый десятиминутный половой контакт с проникновением оказывается гораздо приятнее получасового.

Еще один аргумент против оценки качества интима по его длительности, по мнению специалистки, заключается в том, что не очень понятно, когда «включать метафорический таймер» — в момент проникновения или с прелюдии. Она подчеркнула, секс — это гораздо больше, чем механические фрикции, ведь женщине требуется от 20 до 40 минут, чтобы полностью возбудиться физически, то есть чтобы кровь прилила к гениталиям и организм отреагировал соответствующим образом.

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Также Френч добавила, чтобы улучшить качество секса, надо не работать над его продолжительностью, а пробовать разные формы получения наслаждения и не забывать прислушиваться к себе и к партнеру. «Если вы испытываете дискомфорт, когда дело доходит до секса, всегда лучше обратиться к профессионалу. Но если вы беспокоитесь лишь о том, как долго он должен или не должен длиться, тогда примите это как знак расслабиться, отпустить все и наслаждаться процессом, независимо от того, длится он 10 минут или 100», — подытожила сексолог.

Ранее сертифицированный сексолог и эксперт по интимным отношениям Джиджи Энгл назвала причину, по которой некоторые люди закрывают глаза во время полового акта. По ее словам, занятие сексом с закрытыми глазами не означает ничего плохого для отношений.

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    Наталья Обрядина
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