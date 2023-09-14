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07:07, 14 сентября 2023Забота о себе

Сексолог назвала причину занятия сексом с закрытыми глазами

Сексолог Энгл: некоторые люди закрывают глаза, чтобы побороть тревогу

Фото: Jeremy Bishop / Unsplash

Сертифицированный сексолог и эксперт по интимным отношениям Джиджи Энгл назвала причину, по которой некоторые люди закрывают глаза во время полового акта. Ее мнение приводит издание Metro.

Энгл объяснила, что занятие сексом с закрытыми глазами не означает ничего плохого для отношений. Одним так проще сосредоточиться на своих физических ощущениях, а другие стараются побороть волнение и тревогу, объяснила эксперт. «Возможно человек просто привык закрывать глаза и делает это автоматически», — добавила сексолог.

Однако она указала, что отсутствие визуального контакта может беспокоить второго партнера. «Чувствовать дискомфорт из-за этого — нормально. Но спросите себя, почему вы его чувствуете», — посоветовала Энгл.

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По мнению сексолога, негативные переживания могут возникать из-за нехватки эмоциональной близости во время секса или по причине неуверенности в себе. В обоих случаях сексолог предложила рассказать о переживаниях партнеру и попросить его открывать глаза во время близости хотя бы на время.

Ранее фитнес-эксперт Камилла Левин перечислила три асаны из йоги, способные усилить ощущения во время секса. Одной из них специалистка назвала позу кобры (бхуджангасана).

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    Екатерина Улитина
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