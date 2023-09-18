Минцифры: данные в приложении «Госуслуг» не заменят бумажных документов

В Минцифры уточнили особенности работы цифрового паспорта. Как сообщается на сайте ведомства, данные в мобильном приложении «Госуслуг» не заменят бумажных документов, они сохранят свой статус.

Там отметили, что цифровые копии удостоверений, выписок, справок, свидетельств, паспорта можно будет использовать вместо бумажных оригиналов только в отдельных бытовых случаях.

«Цифровые копии не заменят оригиналы документов. Соответствующий указ сегодня подписал президент», — пояснили в Минцифры.

В ведомстве добавили, что перечень ситуаций для использования мобильного приложения «Госуслуг» определит правительство России. Там также сообщили, что использование приложения будет исключительно добровольным.

18 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте, который определяет порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного.

В указе говорится, что представление россиянами удостоверения личности в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» приравнивается к предъявлению документов в случаях, определенных правительством России.

