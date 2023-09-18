Путин подписал указ о «цифровом паспорте» россиян. Что это за документ и как его можно будет использовать?

Президент Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте» россиян

Президент России Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте», который определяет порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что представление россиянами удостоверения личности в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» приравнивается к предъявлению документов в случаях, определенным правительством России.

Список документов и порядок применения мобильного приложения определит правительство

Путин поручил за три месяца определить список документов, содержащих сведения, которые могут быть предъявлены с мобильного приложения. Порядок его применения и ведения реестра также должен утвердить кабмин. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Заменит ли цифровой паспорт обычный бумажный?

Бумажные паспорта убирать из обихода не собираются и право их предъявлять остается за гражданами, следует из документа. «Представление сведений с использованием мобильного приложения осуществляется добровольно», — говорится в указе главы государства.

Путин поддержал проект цифрового паспорта в феврале 2023 года

В середине февраля глава Минцифры Максут Шадаев обратился к президенту России с предложением провести эксперимент с использованием цифрового удостоверения личности вместо бумажного паспорта. По его мнению, такая технология позволит использовать смартфон вместо паспорта в 80 процентах случаев. Тогда Путин поддержал предложение главы ведомства и одобрил срок подготовки документа.