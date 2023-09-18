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13:57, 18 сентября 2023Россия

Россия ударила по местам хранения Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном

МО РФ сообщило о поражении мест хранения Storm Shadow и боеприпасов с ураном
СюжетРоссийские войска

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками. Они же поразили центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп противника.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В период с 9 по 16 сентября российские войска нанесли 11 групповых ударов по пунктам ВСУ. В частности, военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, западных образцов вооружения и пунктам дислокации личного состава ВСУ.

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    Анастасия Шейкина
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