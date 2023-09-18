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10:46, 18 сентября 2023Ценности

Шуфутинский похудел на 18 килограммов из-за слов жены «ты толстый и старый»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский объяснил причину похудения почти на 20 килограммов. На эту тему он высказался в эфире передачи «Ты не поверишь!» на канале «НТВ».

75-летний музыкант рассказал, что решил сбросить вес после критики со стороны своей жены, 49-летней танцовщицы Светланы Юразовой. «Она сказала: "Ты толстый, старый, нудный и противный. Тебя недостаточно ни в сексе, ни в жизни. Срочно бросай свой стиль жизни"», — процитировал высказывания супруги артист.

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По словам исполнителя, похудеть ему помогло правильное питание. «Я считаю, самое главное в мужчине, чтобы у него ничего не висело. Вот я сегодня 18 килограммов сбросил», — признался шансонье в разговоре с журналистами и добавил, что они с женой планируют завести ребенка.

В марте Михаил Шуфутинский получил травму на льду. Мужчина заявил, что упал спиной на лед во время катания.

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    Карина Черных
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