Шуфутинский похудел на 18 килограммов из-за слов жены «ты толстый и старый»

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский объяснил причину похудения почти на 20 килограммов. На эту тему он высказался в эфире передачи «Ты не поверишь!» на канале «НТВ».

75-летний музыкант рассказал, что решил сбросить вес после критики со стороны своей жены, 49-летней танцовщицы Светланы Юразовой. «Она сказала: "Ты толстый, старый, нудный и противный. Тебя недостаточно ни в сексе, ни в жизни. Срочно бросай свой стиль жизни"», — процитировал высказывания супруги артист.

По словам исполнителя, похудеть ему помогло правильное питание. «Я считаю, самое главное в мужчине, чтобы у него ничего не висело. Вот я сегодня 18 килограммов сбросил», — признался шансонье в разговоре с журналистами и добавил, что они с женой планируют завести ребенка.

В марте Михаил Шуфутинский получил травму на льду. Мужчина заявил, что упал спиной на лед во время катания.

