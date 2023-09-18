Австрийский производитель бумаги окончательно уйдет из России

Австрийская Mondi продаст последний ЦБК в России за 80 млрд рублей

Австрийский производитель бумаги и упаковочной тары Mondi заявил о продаже своего последнего и крупнейшего целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в России и об окончательном уходе из страны. Соответствующая информация появилась на официальном сайте компании.

«Mondi объявляет о заключении соглашения о продаже своего последнего оставшегося предприятия в России, акционерного общества "Монди Сыктывкар", вместе с двумя аффилированными компаниями компании "Сезар Инвест" за 80 миллиардов рублей (около 775 миллионов евро по текущему курсу)», — сказано в пресс-релизе.

Иностранная компания также сообщила, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и правительственная подкомиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрили сделку на условиях, согласованных между Mondi и «Сезар Инвест».

«Сезар Инвест» — дочерняя компания московской девелоперской компании Sezar Group. «Монди Сыктывкарский ЛПК» производит офисную, офсетную и газетную бумагу, тарный картон, сухую товарную целлюлозу. На предприятии работает около 4,5 тысячи человек. За 2022 год компания отчиталась о выручке в размере 1,085 миллиарда евро, по состоянию на 30 июня 2023 года чистые активы предприятия составляли 856 миллионов евро.

В августе 2022 года появилась информация о продаже главного актива Mondi в России компании Augment Investments Limited, принадлежащей предпринимателю Виктору Харитонину. Основной актив российского бизнесмена — фармацевтическая компания «Фармстандарт». Тогда сообщалось, что сумма сделки составит 95 миллиардов рублей. Однако в июне 2023 года Mondi сообщила о выходе Augment Investments из соглашения в связи с отсутствием разрешения от правительства России.