Австрийский производитель бумаги договорился о продаже главного завода в России

Mondi продаст завод в Сыктывкаре компании Виктора Харитонина

Австрийский производитель бумаги и упаковки Mondi договорился о продаже своего главного актива в России — завода «Монди Сыктывкар», сообщает «Интерфакс».

Покупателем выступит компания Augment Investments Limited, принадлежащая предпринимателю Виктору Харитонину. Сумма сделки составит 95 миллиардов рублей. Ожидается, что все расчеты будут происходить в денежной форме.

До завершения сделки ее должна одобрить правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями и антимонопольным согласованиям.

О намерении продать российские активы и уйти с местного рынка Mondi объявила в мае. Тогда отмечалось, что процесс продажи активов является «сложным с операционной и структурной точки зрения и осуществляется в постоянно меняющейся политической и правовой среде».

Основной актив Виктора Харитонина — фармацевтическая компания «Фармстандарт». Через Augment Investments Limited ему принадлежат крупные доли в производителях лекарств «Отисифарм» и «Биокад», а также московский бизнес-центр «Северная башня». Forbes оценивает состояние Харитонова в 2022 году в 1,4 миллиарда долларов.

