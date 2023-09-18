Повар назвала необычный и простой рецепт заготовки на зиму из моркови

Повар Иваненко: на зиму из моркови можно сделать квашеную заготовку с яблоками

На зиму из моркови можно сделать несколько видов необычных квашеных заготовок, рассказала повар второй категории Татьяна Иваненко. Простой рецепт такой заготовки она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Иваненко, для квашеной морковки понадобятся четыре килограмма моркови, килограмм яблок, соцветия укропа, корица, листья хрена, листья вишни, черный перец горошком. Для рассола, добавила она, нужно взять пять литров воды и 200 граммов соли. «Морковь вымойте и очистите, яблоки тоже вымойте, удалите сердцевину и разрежьте на четыре части. На дно кастрюли положите листья хрена, вишни, корицу и перец горошком, сверху уложите морковь и яблоки, залейте рассолом, накройте крышкой и поставьте под гнет в холод», — объяснила повар.

Также, продолжила она, морковь можно использовать для заготовки «Закуска по-русски». Для этого понадобится по килограмму моркови, репчатого лука, помидоров, сладкого перца и один-два стручка острого перца. Все овощи, уточнила Иваненко, нужно нарезать и перемешать. «Всыпьте: 2,5 столовой ложки соли, 0,5 стакана сахара, 2 чайных ложки сладкого красного перца, черный перец, чуть корицы, молотого мускатного ореха, 2-3 гвоздички, влейте 0,5 литра растительного масла и 2 чайных ложки уксусной эссенции. Смесь поставьте на огонь на два часа», — рассказала повар. После этого нужно разложить смесь в банки и закатать.

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