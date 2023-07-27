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11:52, 27 июля 2023Забота о себе

Диетологи перечислили пять групп улучшающих настроение продуктов

HuffPost: диетологи посоветовали есть больше лосося и бобовых для улучшения настроения

Фото: CA Creative / Unsplash

Сертифицированные диетологи Ума Найду и Ширен Бехайри перечислили пять групп продуктов, способствующих улучшению настроения, включая лосось и бобовые. Их слова приводит издание HuffPost.

По словам Умы Найду, ученые установили, что эмоциональное состояние и общее самочувствие зависят от правильного функционирования кишечника, так как более 90 процентов гормона хорошего настроения серотонина синтезируется именно в нем. «Люди, в рационе которых много полезной пищи, реже жалуются на проблемы с психическим здоровьем. Те же, у кого в рационе больше обработанной, сладкой еды, чаще сталкиваются с ментальными проблемами, такими как тревожность и депрессия», — отметила специалистка. Она посоветовала есть больше продуктов, богатых пробиотиками, например, соленые огурцы, квашеную капусту и кефир, так как они положительно влияют на микрофлору кишечника.

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В свою очередь, диетолог Бехайри к улучшающим настроение продуктам отнесла богатую Омега-3 кислотами рыбу жирных сортов, такую как лосось, сардины, скумбрию, а также цельные злаки, бобовые и крахмалистые овощи. «Эти продукты обеспечивают устойчивое высвобождение глюкозы, которая необходима для функционирования мозга. Они также стимулируют выработку серотонина, что способствует ощущению спокойствия и хорошему самочувствию», — рассказала специалистка.

Также, по мнению Бехайри, чтобы поднять настроение, надо включить в рацион больше овощей и фруктов. Они богаты антиоксидантами, витаминами и микроэлементами, которые поддерживают общее состояние здоровья, включая здоровье мозга и кишечника, объяснила специалистка.

В заключение Бехайри предложила обратить внимание на индейку, курицу, яйца, молочные продукты, орехи и семечки, так как эта группа продуктов способствует выработке аминокислоты триптофан, необходимой для успокоения нервной системы и производства серотонина.

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    Екатерина Улитина
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