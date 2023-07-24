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09:58, 24 июля 2023Забота о себе

Россиян предупредили об опасности коктейлей на основе кваса

Фото: Liftarn / Wikimedia

Алкогольные коктейли с газированным квасом могут представлять опасность для здоровья. Об этом специалист ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Елена Кальная рассказала изданию Life.

В летний сезон в интернете набирают популярность коктейли на основе кваса, однако, по словам Кальной, рецепты таких напитков не только имеют мало общего с традиционным русским квасом, но и вредны.

«Важно понимать, что это не квас живого брожения, а квасной лимонад, изготовленный из концентратов. Но если вас такой вариант и устраивает, при осуществлении различных летних экспериментов нужно быть предельно осторожным, чтобы не навредить своему здоровью, особенно когда смешиваешь компоненты на глаз», — предупредила эксперт.

Кальная также рассказала, что при экспериментах с настоящим квасом не стоит забывать, что сахарный сироп и теплая вода «убивают» дрожжи. По ее словам, если добавить жженый сахар в качестве красителя, то его комбинация со ржаным хлебом сделает напиток горьким и непригодным для употребления. Эксперт отметила и другие распространенные ошибки при изготовлении домашнего кваса, так, порой люди слишком долго оставляют смесь бродить в тепле, и у напитка получается слишком высокий градус.

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Эксперт добавила, что некоторые люди кипятят квас с медом или сахаром, выпаривают и используют сладкий концентрат для приготовления коктейлей, однако такой рецепт уже имеет мало общего с традиционным напитком.

Она посоветовала пить традиционный русский квас в чистом виде.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что при приготовлении окрошки стоит отказаться от некоторых ингредиентов, чтобы блюдо было полезным и безопасным. Так, если добавить в блюдо колбасу, это увеличит в нем количество вредных для здоровья насыщенных жиров.

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    Антонина Черташ
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