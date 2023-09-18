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14:48, 18 сентября 2023Силовые структуры

В Москве суд оставил в СИЗО бывшего главу отдела контрразведки управления ФСБ

В Москве суд оставил под арестом экс-главу отдела контрразведки пермского УФСБ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Москве 235-й гарнизонный военный суд оставил в СИЗО бывшего главу отдела контрразведки управления ФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева, обвиняемого в получении взятки на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Мера пресечения продлена до 7 ноября. Царегородцева взяли под арест еще в апреле.

По данным следствия, экс-глаза отдела контрразведки проходит по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Подробности уголовного дела не раскрываются.

28 августа сообщалось, что в Ростовской области ФСБ задержала замглавы полиции города Миллерово при получении взятки в размере три миллионов рублей от жителя хутора, который попросил спасти его сына от уголовного дела.

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    Екатерина Власова
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