В Москве суд оставил в СИЗО бывшего главу отдела контрразведки управления ФСБ

В Москве суд оставил под арестом экс-главу отдела контрразведки пермского УФСБ

В Москве 235-й гарнизонный военный суд оставил в СИЗО бывшего главу отдела контрразведки управления ФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева, обвиняемого в получении взятки на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Мера пресечения продлена до 7 ноября. Царегородцева взяли под арест еще в апреле.

По данным следствия, экс-глаза отдела контрразведки проходит по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Подробности уголовного дела не раскрываются.

28 августа сообщалось, что в Ростовской области ФСБ задержала замглавы полиции города Миллерово при получении взятки в размере три миллионов рублей от жителя хутора, который попросил спасти его сына от уголовного дела.