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21:31, 18 сентября 2023Мир

В Германии оценили готовность обучать украинских пилотов управлению F-16

Минобороны Германии: страна не будет обучать украинских пилотов управлению F-16
СюжетМинобороны:

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Bild рассказал, что на сегодняшний день страна не готова организовать для украинских пилотов обучение управлению американскими истребителями F-16, передает ТАСС.

«На данный момент это не планируется», — заявил он.

Глава Минобороны подчеркнул, что Берлин намерен сосредоточиться на поставках Киеву артиллерии, систем противовоздушной обороны, бронетехники, а также одежды и теплогенераторов. По его словам, Украине передают то, в чем она нуждается больше всего.

Ранее стало известно, что Бельгия в 2024 году отправит в Данию персонал и истребители F-16 для обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер отметила, что шесть украинских инструкторов и четыре специалиста по планированию миссий пройдут обучение в Бельгии для последующей тренировки пилотов ВСУ и другого персонала.

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    Марина Совина
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