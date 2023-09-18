В Германии оценили готовность обучать украинских пилотов управлению F-16

Минобороны Германии: страна не будет обучать украинских пилотов управлению F-16

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Bild рассказал, что на сегодняшний день страна не готова организовать для украинских пилотов обучение управлению американскими истребителями F-16, передает ТАСС.

«На данный момент это не планируется», — заявил он.

Глава Минобороны подчеркнул, что Берлин намерен сосредоточиться на поставках Киеву артиллерии, систем противовоздушной обороны, бронетехники, а также одежды и теплогенераторов. По его словам, Украине передают то, в чем она нуждается больше всего.

Ранее стало известно, что Бельгия в 2024 году отправит в Данию персонал и истребители F-16 для обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер отметила, что шесть украинских инструкторов и четыре специалиста по планированию миссий пройдут обучение в Бельгии для последующей тренировки пилотов ВСУ и другого персонала.