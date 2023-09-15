Бельгия направит в Данию персонал и два F-16 для обучения украинских пилотов

Минобороны Бельгии направит 50 сотрудников и два F-16 для обучения пилотов ВСУ

Бельгия отправит в Данию персонал и истребители F-16 для обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, передает Le Soir.

По ее словам, в 2024 году Минобороны Бельгии направит в Данию два самолета F-16, а также около 50 сотрудников, в основном из числа технического персонала, которые обеспечат развертывание истребителей.

Кроме того, как отметила Дедондер, шесть украинских инструкторов и четыре специалиста по планированию миссий пройдут обучение в Бельгии для последующей тренировки пилотов ВСУ и другого персонала. Она также добавила, что в ближайшие недели Минобороны направит команду из трех солдат в учебный центр украинских пилотов F-16 в Дании.

«Наряду с этим важным вкладом в подготовку и ввод в эксплуатацию истребительной авиации, наше правительство официально выражает свою поддержку в создании этого нового потенциала ВСУ, необходимого для модернизации», — заключила она.

Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что страна примет участие в подготовке украинских пилотов для эксплуатации боевых самолетов F-16 в рамках коалиции во главе с Нидерландами и Данией. Также власти страны подтвердили решение поставить ВСУ бронетранспортеры M113, модернизированные бельгийской компанией John Cockerill Defense. Всего, согласно инициативе, финансируемой странами Бенилюкса, будет поставлено 40 бронемашин.