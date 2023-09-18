Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:01, 18 сентября 2023Мир

Нобелевский лауреат предупредил о плачевных последствиях ядерных испытаний

Нобелевский лауреат ICAN предупредил о плачевных последствиях ядерных испытаний

Фото: News1-Dong-A Ilbo via Getty Images

Испытания ядерного оружия как в атмосфере, так и под землей приводят к плачевным последствиям для окружающей среды и местного населения. Об этом в интервью «Ленте.ру» предупредила Алисия Сандерс-Закре, координатор политики и исследований организации-лаурета Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).

По ее словам, в случае ядерных испытаний в подземных туннелях все равно происходит выброс радиоактивных газов, а взрывная волна может спровоцировать землетрясение и разрушение ландшафта. «Ядерные испытания оказали широкомасштабное и долговременное воздействие на весь мир», — подчеркнула Сандерс-Зарке.

В ICAN рассказали, что в рамках принятого в 2017 году Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) ведется работа по оказанию помощи жертвам применения и испытаний ядерного оружия. Возглавляют ее две страны, сильно пострадавшие от ядерных испытаний — Казахстан и Кирибати.

Материалы по теме:
«Наивно верить, что ядерное оружие не будет применено» Нобелевский лауреат — о риске ядерной войны и надежде на спасение
«Наивно верить, что ядерное оружие не будет применено»Нобелевский лауреат — о риске ядерной войны и надежде на спасение
Сегодня
«Ракета-монстр» Северная Корея готовится испытать ядерную бомбу. Зачем это Ким Чен Ыну и чем ответят США?
«Ракета-монстр»Северная Корея готовится испытать ядерную бомбу. Зачем это Ким Чен Ыну и чем ответят США?
14 июля 2022

Ранее сообщалось, что весной 2022 года северокорейские власти приступили к восстановлению ядерного полигона Пунгери, а летом 2023 года в Белом доме допустили скорое проведение первого за шесть лет испытания. Пхеньян ввел добровольный мораторий на ядерные испытания в 2018 году в рамках мер по укреплению доверия с США и демонстративно взорвала входы в шахты на ядерном полигоне. Последний раз северокорейские власти испытывали ядерное оружие в 2017-м.

Что думаешь? Оцени!
    Валентина Шварцман
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны Украины заявили о нежелании России сдаваться

    Нобелевский лауреат предупредил о плачевных последствиях ядерных испытаний

    Модель OnlyFans показала откровенный наряд со скандального фестиваля Burning Man

    Названы самые популярные и самые редкие породы домашних питомцев в России

    В ДНР сообщили о гибели командира бригады ВС России

    Германии посоветовали не выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ

    Стало известно о планах Эрдогана обсудить с Маском инвестиции в Турцию

    В «Зените» анекдотом ответили на возможность ухода игрока сборной России

    Телескоп Уэбба сделал снимок сверхзвуковой струи от новорожденной звезды

    Посол в КНДР рассказал о впечатлениях Ким Чен Ына от визита в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости