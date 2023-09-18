Нобелевский лауреат предупредил о плачевных последствиях ядерных испытаний

Нобелевский лауреат ICAN предупредил о плачевных последствиях ядерных испытаний

Испытания ядерного оружия как в атмосфере, так и под землей приводят к плачевным последствиям для окружающей среды и местного населения. Об этом в интервью «Ленте.ру» предупредила Алисия Сандерс-Закре, координатор политики и исследований организации-лаурета Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).

По ее словам, в случае ядерных испытаний в подземных туннелях все равно происходит выброс радиоактивных газов, а взрывная волна может спровоцировать землетрясение и разрушение ландшафта. «Ядерные испытания оказали широкомасштабное и долговременное воздействие на весь мир», — подчеркнула Сандерс-Зарке.

В ICAN рассказали, что в рамках принятого в 2017 году Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) ведется работа по оказанию помощи жертвам применения и испытаний ядерного оружия. Возглавляют ее две страны, сильно пострадавшие от ядерных испытаний — Казахстан и Кирибати.

Ранее сообщалось, что весной 2022 года северокорейские власти приступили к восстановлению ядерного полигона Пунгери, а летом 2023 года в Белом доме допустили скорое проведение первого за шесть лет испытания. Пхеньян ввел добровольный мораторий на ядерные испытания в 2018 году в рамках мер по укреплению доверия с США и демонстративно взорвала входы в шахты на ядерном полигоне. Последний раз северокорейские власти испытывали ядерное оружие в 2017-м.