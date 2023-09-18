На Западе назвали условие провала последнего рывка в контрнаступлении ВСУ

NYT: последний рывок ВСУ провалится, если удержать их на юго-восточном фронте

Последний рывок контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалится, если они задержатся на юго-востоке. Об этом сообщает The New York Times.

«Если достаточное количество украинских военных удержат от юго-восточного фронта, последний большой рывок контрнаступления может провалиться», — говорится в сообщении.

Западное издание отмечает, что Киеву, возможно, придется отвести силы и ресурсы на северо-восток из-за активизации действий Вооруженных сил России на этом направлении.

Ранее военнослужащий ВСУ заявил о катастрофичности первой фазы украинского контрнаступления. По его словам, в июне-июле контрнаступление отметилось «мясными» штурмами и потерей десятков единиц бронетехники, в том числе поставленной странами НАТО.