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20:26, 18 сентября 2023Бывший СССР

На Западе назвали условие провала последнего рывка в контрнаступлении ВСУ

NYT: последний рывок ВСУ провалится, если удержать их на юго-восточном фронте

Фото: Reuters

Последний рывок контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалится, если они задержатся на юго-востоке. Об этом сообщает The New York Times.

«Если достаточное количество украинских военных удержат от юго-восточного фронта, последний большой рывок контрнаступления может провалиться», — говорится в сообщении.

Западное издание отмечает, что Киеву, возможно, придется отвести силы и ресурсы на северо-восток из-за активизации действий Вооруженных сил России на этом направлении.

Ранее военнослужащий ВСУ заявил о катастрофичности первой фазы украинского контрнаступления. По его словам, в июне-июле контрнаступление отметилось «мясными» штурмами и потерей десятков единиц бронетехники, в том числе поставленной странами НАТО.

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    Алевтина Запольская
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