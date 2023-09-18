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20:33, 18 сентября 2023Мир

Эрдоган оценил отношения Турции с США

Эрдоган: Турция удовлетворена отношениями с США, несмотря на препятствия

Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Reuters

Турция удовлетворена отношениями с США, несмотря на иногда возникающие препятствия. Так состояние отношений двух стран оценил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводятся в пресс-релизе администрации, передает РИА Новости.

«Эрдоган выразил удовлетворенность развитием отношений Турции с США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что турецкий президент сообщил о преодолении большинства препятствий, возникающих время от времени в отношениях Анкары и Вашингтона, в ходе переговоров с американским президентом Джо Байденом.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американская администрация намерена принять меры в отношении Турции в связи с тем, что она якобы помогает России обходить введенные против нее санкции. Согласно материалу, американская сторона информировала Анкару о последствиях помощи Москве в обходе рестрикций. Отмечается, что турецкие власти расширили торговлю с Россией после начала спецоперации.

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    Варвара Кошечкина
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