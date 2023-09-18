На Западе заявили о чрезмерных ожиданиях Украины и союзников от контрнаступления

NYT: Украина и ее союзники возложили чрезмерные ожидания на контрнаступление

Украина и ее западные союзники возложили чрезмерные ожидания на контрнаступление Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом заявила газета The New York Times (NYT).

По мнению авторов материала, украинские военные противостоят одной из сильнейших армий мира, а на крупный прорыв могут уйти «скорее годы, чем месяцы».

Издание также отмечает, что осенью значительные успехи на поле боя маловероятны из-за погодных условий, дожди сделают местность труднопроходимой.

Ранее NYT сообщило, что последний рывок контрнаступления ВСУ провалится, если они задержатся на юго-востоке. Западное издание пишет, что Киеву, возможно, придется отвести силы и ресурсы на северо-восток из-за активизации действий Вооруженных сил России на этом направлении.

