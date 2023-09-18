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19:22, 18 сентября 2023Моя страна

Во Владимирской области стартовал марафон для пенсионеров

Во Владимирской области 18 сентября стартовал марафон для пенсионеров

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В преддверии Дня пожилого человека во Владимирской области начался марафон для пенсионеров. Об этом сообщает «КП-Владимир».

Марафон стартовал 18 сентября. Он продлится до 29 сентября. В рамках мероприятия будут организованы встречи, которые объединят активных пожилых людей. Желающие принять участие в марафоне гости смогут посетить мероприятие на удобной для себя локации. На базе соцучреждений будут работать несколько площадок: Общество и государство, Здоровье, Красота и мода, а также Мир увлечений.

Участникам марафона предоставят возможность для проявления творческого потенциала на мастер-классах. Гости мероприятия также смогут обрести новых друзей. А для предпочитающих активный отдых пенсионеров подготовят площадки по скандинавской ходьбе и танцам. Ожидается, что в марафоне примут участие около 700 человек.

Ранее сообщалось, что в Калуге прошел фестиваль пенсионеров в зачет летней областной спартакиады. Известно, что в программу фестиваля входили состязания по пулевой стрельбе, дартсу, легкой атлетике, шахматам, многоборью и сдаче норм ГТО.

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