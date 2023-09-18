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20:04, 18 сентября 2023Бывший СССР

Украина ответила на обвинения в причастности к возможному перевороту в Грузии

МИД Украины отверг обвинения в причастности к возможному перевороту в Грузии

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Информация о якобы причастности Киева к подготовке переворота в Грузии не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, передает ТАСС.

«Обратили внимание на заявления представителей грузинского силового блока о якобы вовлеченности украинской стороны в подготовку мятежа в Грузии. Эта информация не соответствует действительности», — заявил дипломат в ответ на обвинения Тбилиси.

Ранее служба госбезопасности Грузии (СГБ) заявила об угрозе подготовки Евромайдана в стране. В частности, СГБ выявила группу лиц, связанных с экс-президентом страны Михаилом Саакашвили. Утверждается, что в нее входят связанный с Саакашвили бывший замглавы МВД Георгий Лордкипанидзе, занимающий пост заместителя главы военной разведки Украины, а также экс-начальник охраны Саакашвили Михаил Батурин и командир действующего на Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.

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    Алевтина Запольская
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