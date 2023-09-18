В Грузии сообщили об угрозе Евромайдана

СГБ Грузии: группа лиц, связанных с Саакашвили, готовят Евромайдан

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) заявила о выявлении группы лиц, связанных с экс-президентом страны Михаилом Саакашвили, которые готовят Евромайдан. Соответствующее заявление опубликовано на странице спецслужбы в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Утверждается, что к группе, которая создает угрозу беспорядков, относится связанный с Саакашвили бывший замглавы МВД Георгий Лордкипанидзе, который сейчас занимает пост заместителя главы военной разведки Украины. Под его началом находятся экс-начальник охраны Саакашвили Михаил Батурин и командир действующего на Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.

Утверждается, что группа «октябре — декабре текущего года планирует устроить в Грузии дестабилизацию и гражданские беспорядки, чья конечная цель — свержение власти насильственным путем». В октябре Еврокомиссия должна опубликовать промежуточные результаты по предоставлению Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза, а в декабре — окончательное решение.