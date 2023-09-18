Польша назвала условие недопуска Украины в Европейский союз

Министр Польши: Украину не пустят ЕС, если не будет решен вопрос экспорта зерна

Польша не пустит Украину в Европейский союз (ЕС), если не будет решен вопрос экспорта зерна. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телюс, сообщает TVN24.

«Если мы сегодня не создадим эти инструменты, Польша точно не согласится на вступление Украины в ЕС. Сегодня нам необходимо создавать инструменты, потому что с украинской продукцией мы проживем дольше», — заявил политик.

Он также напомнил, что когда Польша вступала в объединение, стране пришлось выполнить целый ряд условий, касавшихся национального производства. По его мнению, эти условия были очень жестко навязаны Варшаве и она имеет полное право ставить теперь аналогичные условия для Украины.

Ранее Телюс заявил, что Киеву выгодно эмбарго на ввоз украинского зерна в Польшу. Глава ведомства объяснил, что в июне 2023 года, когда запрет действовал, транзитом через Польшу прошло 260 тысяч тонн зерна, в то время как в феврале — 114 тысяч, а в марте — 120. «Это показывает, что транзит выше во время действия ввозных ограничений», — констатировал он.