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16:03, 16 сентября 2023Мир

В Польше заявили о выгоде Украины от запрета на ввоз зерна

В Минсельхозе Польши заявили, что запрет на ввоз украинского зерна выгоден Киеву

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Киеву выгодно эмбарго на ввоз украинского зерна в Польшу, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия страны Роберт Телюс. Его слова передает РИА Новости.

Глава ведомства объяснил, что в июне 2023 года, когда запрет действовал, транзитом через Польшу прошло 260 тысяч тонн зерна, в то время как в феврале — 114 тысяч, а в марте — 120. «Это показывает, что транзит выше во время действия ввозных ограничений», — констатировал он.

Еврокомиссия не стала продлевать запрет на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины на территорию пяти граничащих с ней стран — его действие истекало 15 сентября. Украина со своей стороны согласилась ввести меры, чтобы после разрешения поставок зерна в Евросоюз избежать резкого роста экспорта.

В то же время Польша решила продлить запрет. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Варшава будет делать то, что в интересах польских фермеров, и не будет действовать так же, как Берлин или Брюссель.

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    Варвара Кошечкина
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