Полутораметровый питон заполз под капот и напугал владелицу автомобиля

В Таиланде питон заполз в моторный отсек автомобиля и напугал водителя

В Бангкоке, Таиланд, питон заполз под капот машины и напугал водителя. Об этом сообщает The Thaiger.

Ночью 14 сентября 32-летняя Мончанапат ехала домой после ужина с друзьями, когда из-под капота автомобиля внезапно вылезла змея. Женщина пришла в ужас и, свернув на обочину и остановив машину, незамедлительно обратилась к спасателям.

На помощь к Мончанапат прибыли пожарные. Они успешно извлекли змею и выпустили ее в естественную среду обитания. Пожарные сообщили, что под капот машины забрался годовалый полутораметровый питон. Предполагается, что змея заползла в моторный отсек автомобиля, так как искала теплое место из-за прохладной погоды.

Ранее сообщалось, что житель Таиланда отбился от обвившего его шею питона, укусив его за хвост. Мужчина не дал змее сбежать и, схватив ее за голову, потащил в полицию, чтобы сообщить о случившемся.