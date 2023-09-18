Глава ФБР признал преимущество китайской разведки

Глава ФБР Рей признал преимущество китайской разведки над американской

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей признал преимущество китайской разведки над американской. Его слова приводит The New York Times.

«Дело в том, что по сравнению с КНР мы значительно превосходим ее по численности на земле, но именно на нас лежит ответственность за защиту американского народа здесь, дома. Я рассматриваю это как вызов нашему поколению», — сказал он.

По его словам, Вашингтон обеспокоен попытками китайских агентств собирать разведывательную информацию через личные контакты. По данным американских чиновников, разведка Китая стремится внедрить агентов в правительстве США, а также в технологических компаниях и оборонной промышленности.

Он уточнил, что КНР использует против США все имеющиеся в распоряжении средства, одновременно сочетая кибернетическую и живую разведку, а также корпоративные сделки и инвестиции.

Ранее в США оценили разведывательные возможности Китая в космосе. В частности, стало известно о 300 китайских космических аппаратах, наблюдавших за австралийскими учениями Talisman Sabre и Malabar в июле.