Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:27, 18 сентября 2023Мир

Глава ФБР признал преимущество китайской разведки

Глава ФБР Рей признал преимущество китайской разведки над американской

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей признал преимущество китайской разведки над американской. Его слова приводит The New York Times.

«Дело в том, что по сравнению с КНР мы значительно превосходим ее по численности на земле, но именно на нас лежит ответственность за защиту американского народа здесь, дома. Я рассматриваю это как вызов нашему поколению», — сказал он.

По его словам, Вашингтон обеспокоен попытками китайских агентств собирать разведывательную информацию через личные контакты. По данным американских чиновников, разведка Китая стремится внедрить агентов в правительстве США, а также в технологических компаниях и оборонной промышленности.

Он уточнил, что КНР использует против США все имеющиеся в распоряжении средства, одновременно сочетая кибернетическую и живую разведку, а также корпоративные сделки и инвестиции.

Ранее в США оценили разведывательные возможности Китая в космосе. В частности, стало известно о 300 китайских космических аппаратах, наблюдавших за австралийскими учениями Talisman Sabre и Malabar в июле.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о приближении самолета ВВС США к границам России

    Шуфутинский заявил о желании записать дуэт с Mia Boyka

    Путин заявил о завершении восстановления экономики России

    Собянин отправил правительство Москвы в отставку

    Российские власти опровергли проблемы с дронами из-за Китая

    Москвичи приобрели рекордное число элитных загородных домов

    В «VK Звонках» появилась новая функция

    В США оценили возможность отступления России

    Россиян предупредили о приходе тройной эпидемии

    Сухопутные войска Китая представили свой первый ударный дрон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости