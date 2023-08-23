Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:02, 23 августа 2023Наука и техника

В США оценили разведывательные возможности Китая в космосе

The Drive: США перестали доминировать в области космических средств разведки

Фото: China Daily / Reuters

США перестали доминировать в области космических средств разведки, вплотную к их возможностям приближается Китай. Такую оценку приводит The Drive.

Американское издание ссылается на ABC News, сообщивший о 300 китайских космических аппаратах, наблюдавших за австралийскими учениями Talisman Sabre и Malabar в прошлом месяце. По данным новостного телеканала, эти спутники совершили более 3000 пролетов над районами проведения учений.

«Эра Соединенных Штатов и их основных союзников, обладающих непревзойденными возможностями наблюдения за своими противниками из космоса, подходит к концу», — говорится в публикации.

В мае 2022 года издание SpaceNews сообщило, что Управление военно-космической разведки США объявило о заключении с компаниями BlackSky, Maxar Technologies и Planet Labs десятилетних контрактов на предоставление коммерческих спутниковых изображений разведывательным, военным и федеральным гражданским агентствам Соединенных Штатов.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    Украина добилась проблем с поставками российской нефти по Черному морю

    Татьяна Тарасова отреагировала на выход Костомарова в протезах на лед

    Геймеры назвали самые красивые видеоигры

    Финляндия начала подготовку нового пакета военной помощи Украине

    Комик из «Что было дальше?» высказался о критике проекта

    Под Петербургом девочка чуть не сгорела во время готовки

    В британском городе надгробия обнесут оградами из-за секса и наркотиков

    Мировые цены на нефть перешли к падению

    Настойку за миллиарды рублей приготовили в российском городе из сгоревшего леса

    Си Цзиньпин выступил за ускорение расширения БРИКС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости