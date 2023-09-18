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07:51, 18 сентября 2023Россия

В Госдуме отреагировали на условия Шольца по миру на Украине

Депутат Госдумы Шеремет назвал лицемерием условия Шольца по миру на Украине
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который предложил условия по миру на Украине, являются лицемерием. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

Ранее немецкий канцлер заявил, что для начала мирных переговоров с Украиной Россия должна вывести свои войска. Призывы к ведению мирных переговоров, направленные Украине, он назвал циничными.

«Лицемерие Шольца не знает границ. Для того, чтобы на Украине установился мир, западным странам, в том числе Германии, нужно перестать спонсировать и поставлять летальное оружие киевскому режиму и его боевикам», — считает паралментарий.

По его мнению, Шольц несет прямую ответственность за эскалацию конфликта на Украине. Политику из ФРГ надо извиниться за поставки оружия Киеву, считает Шеремет.

На слова Шольца отреагировали и Совфеде. Сенатор Сергей Цеков назвал канцлера неблагодарным и необъективным человеком, в частности из-за его оценок событий, которые происходят на Украине. По мнению сенатора, Шольц успел продемонстрировать свою недальновидность как политика, а также необъяснимую нелюбовь к России.

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    Анастасия Шейкина
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