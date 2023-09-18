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01:43, 18 сентября 2023Россия

Крымский сенатор указал на неблагодарность Шольца

Сенатор от Крыма Цеков назвал канцлера ФРГ Шольца неблагодарным и необъективным
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Cathrin Mueller / Reuters

Сенатор от Крыма, член Совета федерации Сергей Цеков назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца неблагодарным и необъективным человеком, в частности из-за его оценок событий, которые происходят на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сам он оказался человеком крайне неблагодарным за все то, что Россия сделала для Германии. Именно Россия объединила Германию, долгое время поставляла по дешевым ценам энергоносители, а в благодарность за это Германия активно участвовала в формировании блока НАТО и его расширении на восток, угрожая России», — указал Цеков.

По мнению сенатора, Шольц успел продемонстрировать свою недальновидность как политика, а также необъяснимую нелюбовь к России.

«Вместо каких-то адекватных действий по достижению мира по Украине, Шольц по-прежнему стремится к тому, чтобы разжечь конфликт», — сказал член Совфеда, добавив, что поставки ФРГ оружия на Украину могут плохо для нее закончиться.

Ранее немецкий канцлер заявил, что для начала мирных переговоров с Украиной Россия должна вывести свои войска. Призывы к ведению мирных переговоров, направленные Украине, он назвал циничными.

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    Александра Синицына
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