«Оппенгеймер» Кристофера Нолана стал самым кассовым байопиком в истории кино

The Wrap: «Оппенгеймер» Кристофера Нолана стал самым кассовым байопиком

Фильм британского режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер» стал самым кассовым байопиком в истории кино. Об этом сообщает The Wrap.

Картина собрала в мировом прокате 912 миллионов долларов, превзойдя предыдущий рекорд, установленный оскароносным биографическим фильмом о вокалисте рок-группы Queen Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия», который собрал в 2018 году 902 миллиона долларов без учета инфляции.

Ранее художник-постановщик «Оппенгеймера» Рут Де Йонг раскрыла новые детали съемок ленты. По словам Де Йонг, Нолан решил сократить количество съемочных дней картины, чтобы увеличить бюджет для создания декораций.

«Оппенгеймер» рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, роль которого исполнил ирландский актер Киллиан Мерфи. В триллере также снялись Эмили Блант, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший, Мэтт Деймон, Гари Олдман и Рами Малек.